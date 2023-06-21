Бурмистров Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.?

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.2000

Дочь: Шестакова Марина Андреевна

Мать ребёнка: Бурмистрова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурмистров Максим Андреевич

Мать ребёнка: Бурмистрова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурмистрова Людмила