Бурмистров Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.?
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2000
Дочь: Шестакова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Бурмистрова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурмистров Максим Андреевич
Мать ребёнка: Бурмистрова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурмистрова Людмила