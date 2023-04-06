Алексеева (Лопаткина) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Лопаткина) Мария Иванова

Алексеева (Лопаткина) Мария Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

28.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1900

Муж: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1901

Дочь: Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп.11, д.218, лист запись № 5)
Рождение ребёнка
18.04.1903

Сын: Кувыркин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1904

Сын: Кувыркин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
28.11.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: после родов | смерть в возрасте 31 года ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.149об-150, запись 12
Похороны
01.12.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 31 года ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.149об-150, запись 12Погребение совершал священник Александр Торопов с исправляющим должность псаломщика Николаем Шишаковым на церковном кла... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close