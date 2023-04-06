Алексеева (Лопаткина) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти28.11.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1900
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1901
Дочь: Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
(ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп.11, д.218, лист запись № 5)
Рождение ребёнка
18.04.1903
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1904
Отец ребёнка: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1904
Причина смерти: после родов | смерть в возрасте 31 года ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.149об-150, запись 12
Похороны
01.12.1904
смерть в возрасте 31 года ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.149об-150, запись 12Погребение совершал священник Александр Торопов с исправляющим должность псаломщика Николаем Шишаковым на церковном кла... Показать все