Дмитрий Андреев
Место рождениясело Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Андрей Андреев
Мать: Анна Георгиева
Дмитрий Андреевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. В школах не обучался. В 1793 году определен пономарем в то же село. В 1824 году рукополо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Александрова
Образование
Неизвестно
В школах не обучался
Работа или профессия
1793
определен пономарем
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Виноградова Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Анисья Александрова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Анемподист Дмитриев
Мать ребёнка: Анисья Александрова
Анемподист Дмитриевич (1808 — ?) Род ился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Дмитрия Андреевича. Обучался в Мологском приходском училище. С 1825 года — дьячок Петропавловской церк... Показать все
Работа или профессия
1824
рукоположен во священника
Смерть
Неизвестно