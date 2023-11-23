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Дмитрий Андреев

Место рождения

село Александрова Пустынь, Рыбинского уезда

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Андрей Андреев

Мать: Анна Георгиева

Дмитрий Андреевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. В школах не обучался. В 1793 году определен пономарем в то же село. В 1824 году рукополо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Александрова

Образование
Неизвестно
В школах не обучался
Работа или профессия
1793
определен пономарем
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Виноградова Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Анисья Александрова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Анемподист Дмитриев

Мать ребёнка: Анисья Александрова

Анемподист Дмитриевич (1808 — ?) Род ился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Дмитрия Андреевича. Обучался в Мологском приходском училище. С 1825 года — дьячок Петропавловской церк... Показать все
Работа или профессия
1824
рукоположен во священника
Смерть
Неизвестно

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