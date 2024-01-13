Мельник (Рябцева) Матрона Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Рябцева) Матрона Филипповна

Место рождения

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Муж

Между 1870 и 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рябцев Филипп Ильич

Мать: Рябцева Александра Фёдоровна

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
17.07.1894

Муж: Мельник Пётр Васильевич

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно
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