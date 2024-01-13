Мельник (Рябцева) Матрона Филипповна
Место рожденияок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Рябцев Филипп Ильич
ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
17.07.1894
д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно