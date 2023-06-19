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Кривоногов Андрей Юрьевич

Место рождения

Новоселовка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

09.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1966

Отец: Кривоногов Юрий Степанович

Мать: Кривоногова Мария Ивановна

Новоселовка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.06.1987

Дочь: Шишова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Кривоногова Вера Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.12.1988

Сын: Кривоногов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Кривоногова Вера Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.08.1999

Дочь: Кривоногова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Кривоногова Вера Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Вера Васильевна