Кривоногов Андрей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1966
Рождение ребёнка
12.06.1987
Дочь: Шишова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Кривоногова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1988
Сын: Кривоногов Юрий Андреевич
Мать ребёнка: Кривоногова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1999
Дочь: Кривоногова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Кривоногова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно