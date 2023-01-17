Езовских Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1649
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1649
Сын: Езовских Алексей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1659
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660 ст.
Дочь: Антропова Елена Павловна
Мать ребёнка: не указана
Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1669
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно