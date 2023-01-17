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Езовских Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Езовских Фрол Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Езовских Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Езовских Осип Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660 ст.

Дочь: Антропова Елена Павловна

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1669

Сын: Езовских Калина Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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