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Чемакин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чемакин Филипп Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Чемакина Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чемакина Аграфена Григорьевна

Место жительства
С 22.12.1854
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 22.12.1854 №10981 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Лягушенскую
Место жительства
До 22.12.1854
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 22.12.1854 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Лягушинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемакина Аграфена Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно