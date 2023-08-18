Чемакин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Чемакин Филипп Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Чемакина Аграфена Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чемакина Аграфена Григорьевна
Место жительства
С 22.12.1854
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 22.12.1854 №10981 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Лягушенскую
Место жительства
До 22.12.1854
По указу Тобольской казенной палаты 22.12.1854 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Лягушинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно