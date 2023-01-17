Новикова Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Новиков Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1862
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно