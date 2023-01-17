Новикова Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Ольга Федоровна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Новиков Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Ильич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1862

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Ильич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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