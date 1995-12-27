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Жуланов Андрей Андреевич
Жуланов Андрей Андреевич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
27.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Жуланов Андрей Владимирович
1965 г.р.
Мать
Коневских Галина Васильевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1995
Отец:
Жуланов Андрей Владимирович
Мать:
Коневских Галина Васильевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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