Заманов Мавлетбай Гильманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заманов Мавлетбай Гильманович

Место рождения

д.Аптиково Макаровский р-н БАССР

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Заманов Гильман

Мать: (Заманова) Хадиса

Военная награда
Неизвестно
Заманов Мавлетбай гв. рядовой Дата рождения __.__.1924 Место призыва Макаровский РВК, Башкирская АССР, Макаровский р-н Воинская часть 233 гв. сп 81 гв. сд 7 гв. А. Наименование награды Медаль «За о... Показать все
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Рождение ребёнка
21.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Рождение ребёнка
03.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Рождение ребёнка
09.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заманова Хафизя Биктимировна

Смерть
Неизвестно

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