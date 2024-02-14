Заманов Мавлетбай Гильманович
Место рожденияд.Аптиково Макаровский р-н БАССР
Дата рождения20.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Отец: Заманов Гильман
Мать: (Заманова) Хадиса
Военная награда
Неизвестно
Заманов Мавлетбай гв. рядовой Дата рождения __.__.1924 Место призыва Макаровский РВК, Башкирская АССР, Макаровский р-н Воинская часть 233 гв. сп 81 гв. сд 7 гв. А. Наименование награды Медаль «За о... Показать все
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
21.09.1956
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
03.04.1961
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
09.01.1966
Смерть
Неизвестно