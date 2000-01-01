Ефимова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ефимова Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ефимова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Ефимов Федор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно