Ефимова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ефимова Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ефимова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ефимов Зиновий Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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