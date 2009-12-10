Аржаневская (Ксензова) Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1929
Дата смерти10.12.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панютич Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Аржаневский Николай Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржаневский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Аржаневский Николай Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2009