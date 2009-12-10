Аржаневская (Ксензова) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржаневская (Ксензова) Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1929

Дата смерти

10.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1929

Отец: Ксензов Никифор Анисимович

Мать: Ксензова Елена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панютич Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Аржаневский Николай Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржаневский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Аржаневский Николай Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржаневский Николай Антипович

Смерть
10.12.2009
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