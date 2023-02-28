Болодурина (Крипакова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болодурина (Крипакова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Крипаков Фёдор (Егорович)

Мать: Крипакова Евфимия Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
23.11.1910

Муж: Болодурин Пётр Филиппович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Болодурин Пётр Филиппович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 28 лет Крипакова Екатерина Фёдоровна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Болодурин А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1910
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