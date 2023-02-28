Болодурина (Крипакова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
23.11.1910
Болодурин Пётр Филиппович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 28 лет Крипакова Екатерина Фёдоровна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Болодурин А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910