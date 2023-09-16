Ильяшов Вячеслав Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
03.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильяшова Антонина
Рождение ребёнка
09.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильяшова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильяшова Антонина
Смерть
Неизвестно