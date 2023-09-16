Ильяшов Вячеслав Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшов Вячеслав Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ильяшов Пантелей Савельевич

Мать: Ильяшова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
03.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильяшова Антонина

Рождение ребёнка
09.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильяшова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильяшова Антонина

Смерть
Неизвестно
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