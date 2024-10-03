Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна
Место рожденияМосква
Дата рождения30.05.1903
Дата смерти02.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1903
Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.06.1903
Москва
Бракосочетание
18.01.1922
Москва
Рождение ребёнка
02.07.1925
Рождение ребёнка
11.03.1927
Рождение ребёнка
11.03.1927
Рождение ребёнка
21.05.1929
Москва
Смерть
02.07.1992
Москва