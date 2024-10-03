Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна 30.05.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

30.05.1903

Дата смерти

02.07.1992

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1903

Отец: Курлыкин Егор

Мать: Кузьмина (Кузьмина) Дарья Михайловна

Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.06.1903
Москва
Бракосочетание
18.01.1922

Муж: Головкин Василий Иванович

Москва
Рождение ребёнка
02.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий Иванович

Москва
Смерть
02.07.1992
Москва

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