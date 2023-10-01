Волженина Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Лидия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Егор Петрович

Мать: Волженина Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Евгений Викторович

Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Виктор Павлович

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