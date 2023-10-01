Волженина Лидия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Евгений Викторович
Отец ребёнка: Федоров Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно