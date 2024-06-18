Татьяна Андреева 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

05.06.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Указан год по смерти
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнила (Корней) Борисов

Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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