Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти05.06.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Указан год по смерти
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата