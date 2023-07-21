Киркеснер Паулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1899
Дата смерти23.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Болобошенко Лидия Станиславовна
Отец ребёнка: Киркеснер Станислав
Саратовская обл, Первомайский район, село Мариенбург
Смерть
23.02.1984
Афанасьевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область