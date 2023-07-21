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Киркеснер Паулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1899

Дата смерти

23.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Болобошенко Лидия Станиславовна

Отец ребёнка: Киркеснер Станислав

Саратовская обл, Первомайский район, село Мариенбург
Смерть
23.02.1984
Афанасьевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область