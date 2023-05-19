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Андрианова Марья Леонтьева

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1776

Муж: Андрианов Борис Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья Борисова

Отец ребёнка: Андрианов Борис Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устинья Борисова

Отец ребёнка: Андрианов Борис Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1795
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Борисова

Отец ребёнка: Андрианов Борис Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область