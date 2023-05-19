Андрианова Марья Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1776
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья Борисова
Отец ребёнка: Андрианов Борис Ильин
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устинья Борисова
Отец ребёнка: Андрианов Борис Ильин
Смерть
После 1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Борисова
Отец ребёнка: Андрианов Борис Ильин