(Коврыжных) Татьяна Ксенофонтовна
Место рожденияпос.ТИнской НижнеИнгашского района Красноярского края
Дата рождения12.12.1925
Дата смерти27.11.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925
Отец: Коврижный Ксенофонт Аббакумович
Мать: не указана
пос.ТИнской НижнеИнгашского района Красноярского края
Рождение ребёнка
11.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радченко Алексей Карпович
Смерть
27.11.1978
пос.Новая Пойма Нижнеингашского района Красноярского края
Похороны
Неизвестно
пос.Новая Пойма НижнеИнгашского района Красноярского края