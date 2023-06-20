(Коврыжных) Татьяна Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврыжных) Татьяна Ксенофонтовна

Место рождения

пос.ТИнской НижнеИнгашского района Красноярского края

Дата рождения

12.12.1925

Дата смерти

27.11.1978

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925

Отец: Коврижный Ксенофонт Аббакумович

Мать: не указана

пос.ТИнской НижнеИнгашского района Красноярского края
Рождение ребёнка
11.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радченко Алексей Карпович

Смерть
27.11.1978
пос.Новая Пойма Нижнеингашского района Красноярского края
Похороны
Неизвестно
пос.Новая Пойма НижнеИнгашского района Красноярского края