Васильева Натальяя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Натальяя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1993

Дочь: Васильева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Аликович

Рождение ребёнка
17.06.?

Дочь: Васильева Софья Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Аликович

Рождение ребёнка
13.09.?

Сын: Васильев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Аликович

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