Васильева Натальяя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1993
Дочь: Васильева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Аликович
Рождение ребёнка
17.06.?
Дочь: Васильева Софья Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Аликович
Рождение ребёнка
13.09.?
Сын: Васильев Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Аликович