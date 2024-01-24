Варфоломеев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломеев Василий

Мать: Варфоломеева Мария

Бракосочетание
25.07.1970

Жена: Варфоломеева Наталья

Томилино
Рождение ребёнка
Около 24.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья

Рождение ребёнка
29.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья

Смерть
Неизвестно
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