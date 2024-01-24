Варфоломеев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варфоломеев Василий
Мать: Варфоломеева Мария
Бракосочетание
25.07.1970
Жена: Варфоломеева Наталья
Томилино
Рождение ребёнка
Около 24.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья
Рождение ребёнка
29.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варфоломеева Наталья
Смерть
Неизвестно