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Зязин Корнило Петров

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Место рождения

дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Зязин Петр Иванов

Мать: не указана

дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Аграфена Корнилова

Мать ребёнка: Зязина Пелагия Антонова

дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зязина Пелагия Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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