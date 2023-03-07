Зязин Корнило Петров
Место рождениядер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Зязин Петр Иванов
Мать: не указана
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Аграфена Корнилова
Мать ребёнка: Зязина Пелагия Антонова
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зязина Пелагия Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762