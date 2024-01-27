Лоскутова (Мельникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Мельникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Павлович

п. Мирный
Рождение ребёнка
14.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Павлович

пгт. Сенной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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