Лоскутова (Мельникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияАзербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1948
п. Мирный
Рождение ребёнка
14.04.1958
Рождение ребёнка
Около 1960
пгт. Сенной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно