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Бусел Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бусел Петр Гардиевич

Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бусел Симон Гардиевич

Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бусел Федот Гардиевич

Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бусел Петр Гардиевич

Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Бусел Иван Гардиевич

Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мавра Гардиевна

Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Гардий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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