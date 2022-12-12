Бусел Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бусел Петр Гардиевич
Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бусел Петр Гардиевич
Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бусел Иван Гардиевич
Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мавра Гардиевна
Отец ребёнка: Бусел Гардий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно