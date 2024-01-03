Бондарева Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Бондарева) Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев
Рождение ребёнка
17.03.1825
Дочь: (Бондарева) Ирина Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Бондарева) Пелагея Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев