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Бондарева Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Евфимий Николаев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Бондарева) Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев

Рождение ребёнка
17.03.1825

Дочь: (Бондарева) Ирина Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Бондарева) Пелагея Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бондарев Евфим Евфимович

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Николаев

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