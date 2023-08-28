Ким Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пак Вера
Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Пак Нина
Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)
Рождение ребёнка
04.04.1945
Сын: Пак Александр
Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)
Рождение ребёнка
1949
Сын: Пак Владимир
Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)
Смерть
1976