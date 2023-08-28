Ким Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКим Елизавета

Ким Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пак Вера

Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Пак Нина

Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)

Рождение ребёнка
04.04.1945

Сын: Пак Александр

Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)

Рождение ребёнка
1949

Сын: Пак Владимир

Отец ребёнка: Пак Чан-Дю(Василий)

Смерть
1976
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