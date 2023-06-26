Есина (Шеметова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина (Шеметова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1975

Отец: Шеметов Василий

Мать: Шеметова Галина Васильевна