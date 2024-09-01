Коржевых Акилина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржевых Акилина Емельяновна

Коржевых Акилина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1830 и 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1852 ст.

Отец: Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржевых Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
14.03.1870 ст.

Дочь: Муханова (Коржевых) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Коржевых Дмитрий Борисович

https://yandex.ru/archive/catalog/9e0b0c84-5c66-4be2-8ba1-4d8b38d29e53/57 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №161, стр. 57 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.