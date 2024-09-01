Коржевых Акилина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1852 ст.
Отец: Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1870 ст.
Дочь: Муханова (Коржевых) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Коржевых Дмитрий Борисович
https://yandex.ru/archive/catalog/9e0b0c84-5c66-4be2-8ba1-4d8b38d29e53/57 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №161, стр. 57 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании... Показать все
Смерть
Неизвестно