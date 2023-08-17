Бехчанов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бехчанов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1940
Сын: Бехчанов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Бехчанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Бехчанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бехчанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Бехчанова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно