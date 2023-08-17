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Бехчанов Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бехчанов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1940

Сын: Бехчанов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Бехчанова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Бехчанова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бехчанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Бехчанова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно