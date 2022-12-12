Фёкла Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Савелий Меркульевич
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Конон Меркульевич
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никифор Меркульевич
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Рождение ребёнка
18.06.1764 ст.
Сын: Леонтий Меркульевич
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Еремей Меркульевич
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Меркульевна
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолай Меркульевич
Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркулий Прокофьевич
Смерть
1784