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Фёкла Юдина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Савелий Меркульевич

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Конон Меркульевич

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никифор Меркульевич

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1764 ст.

Сын: Леонтий Меркульевич

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Еремей Меркульевич

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Меркульевна

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолай Меркульевич

Отец ребёнка: Меркулий Прокофьевич

Фролово, Кашинский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулий Прокофьевич

Смерть
1784
Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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