Лыскова (Кропотина) Ирина Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыскова (Кропотина) Ирина Миронова

Место рождения

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Кропотин Мирон Степанов

Мать: Кропотина Зиновья Сидорова

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дел. Солдаевская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762