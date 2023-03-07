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Барский Николай Алексеевич

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Место рождения

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барский Алексей Алексеевич

Мать: Барская Мария Семеновна

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Барская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Барская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барский Илья Николаевич

Мать ребёнка: Барская Мария

Смерть
Неизвестно
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