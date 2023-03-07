Барский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Барская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Барская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барская Мария
Смерть
Неизвестно