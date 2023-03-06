Чернецкий Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкий Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Чернецкий Андрей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Чернецкий Павел Федоров

Мать ребёнка: не указана

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Чернецкий Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернецкий Данила Федоров

Мать ребёнка: не указана

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
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