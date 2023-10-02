Бокова (Ростовцева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Ростовцева) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ростовцев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Боков Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Боков Спиридон Макарович

Хутор, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Спиридонова

Отец ребёнка: Боков Спиридон Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Спиридон Макарович

Смерть
Неизвестно
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