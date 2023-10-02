Бокова (Ростовцева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ростовцев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Боков Спиридон Макарович
Хутор, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Спиридонова
Отец ребёнка: Боков Спиридон Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно