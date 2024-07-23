Bunka Mikkel
Место рожденияNīca Municipality, Latvia
Дата рождения01.02.1897
Дата смерти19.03.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897
Отец: Bunka Mikkel
Мать: Bunka Madde
Nīca Municipality, Latvia
Крещение
Около 05.03.1897
Nicas Ev.Lut.baznica, Nīca Municipality, Latvia
Восприемники: Mikkel un Maiga
Смерть
19.03.1897
Nīca Municipality, Latvia
Похороны
19.03.1897
Nīca Municipality, Latvia