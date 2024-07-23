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Bunka Mikkel

Место рождения

Nīca Municipality, Latvia

Дата рождения

01.02.1897

Дата смерти

19.03.1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897

Отец: Bunka Mikkel

Мать: Bunka Madde

Nīca Municipality, Latvia
Крещение
Около 05.03.1897
Nicas Ev.Lut.baznica, Nīca Municipality, Latvia
Восприемники: Mikkel un Maiga
Смерть
19.03.1897
Nīca Municipality, Latvia
Похороны
19.03.1897
Nīca Municipality, Latvia

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