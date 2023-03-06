Булдаков Иван Демидович
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения1886
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
06.03.1911
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Булдакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Булдакова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1924
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение 22.11.1924 , крещение .11 Имя новорожденного иван поч. Чувашевского крестьянин булдаков иван 35 лет и законная жена варвара 36 лет оба православные Восприемник (ца)
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
14.08.1928
Сын: Булдаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1928
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1937
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1938
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
?.09.1942
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1945
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1947
Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Зуевский район, деревня Аникино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1970