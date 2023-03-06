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Булдаков Иван Демидович

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1886

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Булдаков Диомид Петров

Мать: Булдакова Марина Венедиктова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Булдаков Федор Иванович

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Булдакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Булдакова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1924

Сын: Булдаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение 22.11.1924 , крещение .11 Имя новорожденного иван поч. Чувашевского крестьянин булдаков иван 35 лет и законная жена варвара 36 лет оба православные Восприемник (ца)
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
14.08.1928

Сын: Булдаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
?.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Зуевский район, деревня Аникино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булдаков Илья Иванович

Мать ребёнка: Булдакова Варвара Павловна

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Анна Николаевна

Зуевский район, деревня Аникино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1970
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