Штоль Георг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штоль Георг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1926

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