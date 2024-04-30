Смирнова (Баева) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Баева) Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Андрей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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