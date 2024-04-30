Смирнова (Баева) Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баев Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно