(Сычкова) Марфа Ивановна (6.300)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Васса Григорьевна (6.402)
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Григорьевна (6.403)
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Григорьевич (6.404)
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Алексей Григорьевич (6.405)
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно