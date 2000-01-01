(Сычкова) Марфа Ивановна (6.300) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сычкова) Марфа Ивановна (6.300)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сычков Иван Андреевич (6.200)

Мать: Сычкова Наталья Ивановна (6.200)

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Григорьевич (6.400)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Григорьевич (6.401)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Васса Григорьевна (6.402)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Григорьевна (6.403)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Григорьевич (6.404)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Рождение ребёнка
1839

Сын: Алексей Григорьевич (6.405)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Петр Григорьевич (6.406)

Отец ребёнка: Григорий Васильевич (6.300)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильевич (6.300)

Смерть
Неизвестно
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