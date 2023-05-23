Черникова (Казбан) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1951
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1951
Рождение ребёнка
12.05.1968
Дочь: Ермакова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Велигур Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
16.12.1975
Дочь: Велигур Елена Михайловна
Отец ребёнка: Велигур Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Семенкова Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Черников Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно