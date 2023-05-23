Черникова (Казбан) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Казбан) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1951

Отец: Казбан Владимир Тимофеевич

Мать: Казбан Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
12.05.1968

Дочь: Ермакова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Велигур Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
16.12.1975

Дочь: Велигур Елена Михайловна

Отец ребёнка: Велигур Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Семенкова Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Черников Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велигур Михаил Емельянович

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