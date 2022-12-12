Чугина (Кадочникова) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугина (Кадочникова) Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1900

Дата смерти

23.05.1958

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1900

Отец: Кадочников Василий Иванович

Мать: Кадочникова Лукия Саввовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугин Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугин Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугин Петр

Отец ребёнка: Чугин Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугин Артемий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугин Артемий

Смерть
23.05.1958
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
1958
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
http://maps.google.com/?q=55.439174638888886,59.425209027777775
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