Чугина (Кадочникова) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1900
Дата смерти23.05.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугин Петр
Отец ребёнка: Чугин Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чугин Артемий
Смерть
23.05.1958
Похороны
1958
http://maps.google.com/?q=55.439174638888886,59.425209027777775