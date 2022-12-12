Шмидт Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Пётр Петрович

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Место рождения

г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

17.02.1867

Дата смерти

19.03.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1867
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1880 по 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894 по 1898
Дальний Восток
Место жительства
С 1905
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
19.03.1906
о. Березань
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