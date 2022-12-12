Шмидт Пётр Петрович
Место рожденияг. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Дата рождения17.02.1867
Дата смерти19.03.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1867
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1880 по 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894 по 1898
Дальний Восток
Место жительства
С 1905
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
19.03.1906
о. Березань