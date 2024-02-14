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Гиматдинов Гилачетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гимадеев Гиматдин

Мать: Гимадеева Сажидэ

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гиматдинов Абдулла

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибисара

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибисара

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибисара

Смерть
1942

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