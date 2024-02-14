Гиматдинов Гилачетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гимадеев Гиматдин
Мать: Гимадеева Сажидэ
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гиматдинов Абдулла
Мать ребёнка: Гиматдинова Бибисара
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиматдинова Бибисара
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиматдинова Бибисара
Смерть
1942