Морозова Ольга Анисемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1858 и 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1923
Дочь: Лампига Анна Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешерикова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смертива Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно