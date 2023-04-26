Морозова Ольга Анисемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Ольга Анисемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1858 и 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1923

Дочь: Лампига Анна Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешерикова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смертива Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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