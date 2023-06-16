Денисова Пелагея (Паня) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Пелагея (Паня) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Денисов Пётр

Мать: не указана

Смерть
1978