Крылов (Закедский) Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Закедский Иосиф Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1842
Жена: не указана
жена Добротина Анна Филипповна (дочь священника Добротина Филиппа Афансьевича, церковный приход Коприно)
Посвящение в духовный сан
1842
священник (приход Семеновское Пошехонский уезд)
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.
Сын: Крылов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Покровская Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
1852
благочинный
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Смирнова Фаина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
С 1883
священник в том же селе
Смерть
После 1892