Крылов (Закедский) Александр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов (Закедский) Александр Иосифович

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Место рождения

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Закедский Иосиф Иванович

Мать: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
25.01.1842

Жена: не указана

Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
жена Добротина Анна Филипповна (дочь священника Добротина Филиппа Афансьевича, церковный приход Коприно)
Посвящение в духовный сан
1842
Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
священник (приход Семеновское Пошехонский уезд)
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.

Сын: Крылов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Покровская Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1852
Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
благочинный
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Смирнова Фаина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1883
Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
священник в том же селе
Смерть
После 1892
Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
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