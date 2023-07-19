Колбасов Соламон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колбасов Афанасий
Рождение ребёнка
26.04.1960
Сын: Колбасов Афанасий Соламонович
Мать ребёнка: Казакова Елена
Рождение ребёнка
18.11.1965
Сын: Колбасов Юрий Саломонович
Мать ребёнка: Казакова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасов Александр Соламонович
Мать ребёнка: Казакова Елена
Смерть
14.02.1991