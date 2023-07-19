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Колбасов Соламон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбасов Афанасий

Мать: Колбасова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1960

Сын: Колбасов Афанасий Соламонович

Мать ребёнка: Казакова Елена

Рождение ребёнка
18.11.1965

Сын: Колбасов Юрий Саломонович

Мать ребёнка: Казакова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасов Александр Соламонович

Мать ребёнка: Казакова Елена

Смерть
14.02.1991