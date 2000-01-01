(Ожегов) Антонида Капидоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ожегов) Антонида Капидоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ожегов Капитон Капитонович

Мать: Ожогов Валентина

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