Гейн Гельмунт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1949
Сын: Гейн Владимир
Мать ребёнка: Гейн Фрида
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гейн Николай
Мать ребёнка: Гейн Фрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Ирина
Мать ребёнка: Гейн Фрида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейн Фрида
Смерть
Неизвестно