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Гейн Гельмунт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гейн (hein) Фридрих Иванович

Мать: Гейн (hein) Матильда Фридриховна

Рождение ребёнка
08.07.1949

Сын: Гейн Владимир

Мать ребёнка: Гейн Фрида

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гейн Николай

Мать ребёнка: Гейн Фрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Ирина

Мать ребёнка: Гейн Фрида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейн Фрида

Смерть
Неизвестно